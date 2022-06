Dans mes petits souliers

organisateurs de mariage

À propos des organisateurs de mariage

Un organisateur de mariage est une personne qui organise des mariages de manière professionnelle et qui est payée pour planifier et gérer l'événement. Les wedding planner sont indépendants ou employés par des sociétés d'organisation d'événements, des hôtels ou des salles de banquet. Une carrière d'organisateur de mariage peut sembler facile au premier abord, mais elle exige beaucoup de compétences comme un carnet d'adresse pour réunir traiteur, photographe, musiciens,salle de réception, fleuriste, prêtre pour la cérémonie à l'église, etc.