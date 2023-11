Créer une atmosphère dans votre salle de bain

Place à l’aménagement qui va vous permettre de personnaliser votre espace de salle de bains ! Jouez avec les styles, les couleurs, les matières, afin que ce lieu vous ressemble !

Des multitudes de petits trucs faciles et souvent économiques sont à votre disposition pour faire la rénovation de salle de bain. Nous allons en citer quelques uns :

Utilisez des produits de substitution : les matières synthétiques imitent parfaitement, et à moindre coût, les essences nobles de bois, le marbre, la terre cuite, etc. Vous n'êtes plus contraint au carrelage dans la salle de bains.

Créer vos mosaïques , qui donneront du caractère à un carrelage blanc basique, avec des récupérations de carreaux cassés et du ciment colle.

Des stickers vinyle, résistants à l’eau et très économiques, vous permettront des réalisations personnelles intéressantes et modifiables facilement : galets, fleurs, décorations marines…

Osez des couleurs franches pour vos serviettes et accessoires.

Et enfin, le must : craquez sur une robinetterie sophistiquée avec système multi jets par exemple.

Les rangements indispensables de salle de bain

Si autrefois la salle de bain n’était conçue que pour l’hygiène, elle devient aujourd’hui un véritable lieu de détente et de bien-être. La salle de bain est une pièce à laquelle nous accordons beaucoup plus d’importance, c’est pourquoi elle se doit d’être bien rangée pour qu’elle nous ressemble plus, et bénéficier d'un bon éclairage. Pour la rendre bien organisée sans la transformer en pièce d’archives, voici quelques idées de rangement indispensable qui permet d’embellir cette pièce et d’optimiser l’espace.

Un meuble vasque entre les placards

Lorsque la salle de bain se situe dans un espace réduit, les meubles de rangement malins sont indispensables afin de gagner plus de place. Alors, pour optimiser mieux votre espace, pensez à vous équiper d’au moins un placard. Ci-bat, ce meuble de rangement s’adapte à une petite salle de bain et permet facilement d’aménager la pièce. Il se situe sur le long du mur pour gagner un peu plus sur la largeur sans trop encombrer tout l’espace. En tenant compte du mobilier et des éléments indispensables de salle de bain, le meuble vasque s’incruste au milieu et permet de donner un style original à la pièce.

Des niches pour un rangement déco

De mieux en mieux, le rangement se fait malin dans la salle de bain, pour une simple raison et c’est le gain de place. Pour ceux qui sont encore en cours de conception pour leur salle de bain, la meilleure façon d’optimiser l’espace c’est de profiter de la surface pour intégrer des niches. Ce nouveau design est une excellente solution de rangement qui joue la carte de praticité. Simple, mais très déco, les niches sont disposées d’un côté à l’autre autour de la glace et du meuble vasque pour que tous les produits de toilette soient à portée de main. Au final, on obtient une mini salle de bain fonctionnel avec des espaces de rangements pas du tout encombrants.