Coiffure : 5 raisons de ne pas adopter la frange

Version longue, asymétrique, effilée ou coupée très net, la frange connaît un succès qui ne dément pas (voir les coiffures d'hiver). Pourtant, nous, on ne peut plus la voir. Notamment à cause de ses nombreux désavantages. En voici 5, pointés par une coiffeuse.

En apparaissant aux Golden Globes coiffée d’une mini-frange, Emma Watson a relancé la tendance pour 2018, version ultra courte. Et même si sa coiffure n'a pas fait l’unanimité, les stars ont été nombreuses à lui emboîter le pas. Selena Gomez, Emma Roberts, Bella Hadid… C’est dit : la frange est LA tendance coiffure de la saison. Pourtant, nous, on n’est pas fans du tout. On a demandé son avis à une coiffeuse pro, pour qui elle a 5 principaux défauts.

#1 Avoir une frange coûte un bras

Pour Sandrine , coiffeuse visagiste à Montpellier, l’un des inconvénients majeurs de la frange est qu’il faut tout le temps la couper. "Elle pousse très vite, et envahit rapidement le champ de vision. Il est nécessaire de l’entretenir, en passant chez son coiffeur toutes les 3 semaines minimum." Et forcément, cet entretien implique non seulement un certain budget, mais aussi du temps et de la motivation. Too much pour quelques mèches de cheveux.

#2 Elle peut provoquer l’apparition de boutons

Selon la spécialiste, porter une frange peut être une vraie plaie pour la peau : "Elle provoque parfois l’apparition de boutons sur le front car la peau ne respire pas à cet endroit." Et c'est encore pire si on porte du fond de teint. Un argument suffisant pour nous couper toute envie de passer à l’acte.

#3 Il faut la laver tous les jours

"On a tendance à tout le temps la toucher, ce qui la rend très vite grasse. Il faut la laver presque tous les jours pour parfaitement la coiffer" précise la pro. Pourtant, les experts conseillent de laisser passer plusieurs jours entre les shampooings, pour éviter de sur-traiter le cuir chevelu. De là à conclure que cheveux en bonne santé et frange ne font pas bon ménage...

#4 Si vous portez des lunettes, oubliez-la

Avec des lunettes, c'est encore pire. "La frange gêne quand elle repousse pile à leur niveau" explique la coiffeuse. D'autant qu'il y aura toujours des petits cheveux qui vont se coincer dans les branches. Aïe.

#5 Se maquiller avec une frange est une galère sans nom

Appliquer du mascara avec une frange est un défi. La coquine est toujours dans le chemin. A tous les coups, on en met partout en essayant de la dégager. "En général, les filles attachent leur frange quand elles se maquillent" précise l'experte. Résultat ? Une fois la pince à cheveux enlevée, la frange ne ressemble plus à grand-chose, "et il faut se recoiffer."

Alors, vous avez toujours envie d'adopter la tendance ?