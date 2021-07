Investir dans l'Immobilier neuf à Paris 19 ou dans le 66

Que vous soyez propriétaire, loueur, investisseur, particulier ou entreprise, sachez qu’il est plus rentable de choisir un immobilier neuf aussi bien du côté qualité et dureté que fiscal.

En effet, investir dans l'immobilier neuf est très intéressant, non seulement parce que le taux de crédit demeure encore bas et que les prix sont abordables, mais aussi et surtout, parce que les incitations fiscales ne font qu'augmenter votre rentabilité. De plus, la rentabilité d'un immobilier neuf locatif peut atteindre facilement une moyenne de 10 à 15% et la demande sur le marché de la location est loin d'être saturé. Vous pouvez ainsi préparer votre retraite en toute sérénité car votre investissement ne sera que des revenus complémentaires.

Avec le dispositif de la loi Scellier, les contribuables français qui investissent dans l’immobilier neuf bénéficient une réduction d’impôt pouvant aller jusqu’à 37%.

Comme on l’entend parler souvent, la loi Scellier est « un levier pour se constituer un patrimoine ».

Ainsi, même si vous n’êtes pas propriétaire d’un bien immobilier, vous en deviendrez grâce aux économies d’impôts et vos loyers. Le lien loi_scellier relatera tous les détails quant à cette incitation fiscale.

La ville de Paris, la capitale de la France, serait une place opportune et convenable pour s’installer aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Le confort, la sécurité et la convivialité seront au rendez-vous.

Mais pour investir dans un programme immobilier neuf, il est toujours préférable et nécessaire d’être accompagné surtout concernant votre projet de défiscalisation.

