Tendance femme : le vélo électrique de ville LONDON

"London" est un vélo électrique de ville élégant et pratique et un des meilleur fat bike électrique sur le marché. Son rapport qualité prix est excellent grâce à ses 3 niveaux d'assistance, son cadre mixte, sa batterie en lithium de dernière génération (garantie 2 ans) et son frein avant à disque. Selon les goûts LABAS vous propose le vélo en noir ou en gris métallisé.

Ce vélo électrique vous permettra de vous déplacer en ville sans effort. Le modèle "London" est polyvalent car il vous accompagnera aussi bien sur votre lieu de travail que pour aller faire vos courses en vélo ou pour une promenade à la campagne. L'avantage indéniable d'un vélo à assistance électrique vient de la réduction d'effort à fournir lors d'un déplacement. Fini les côtes impossibles à franchir, la transpiration à la fin du trajet et les gaz d'échappement inhalés à plein poumons lors des efforts.

Des aides financières sont disponibles pour l'achat d'un vélo électrique, en fonction de votre ville.