Kimono minirobe pour les voeux de nouvel an

Cet hiver 2020 signera plus que jamais le retour de l’imprimé. Sous toutes ces formes...

Sous toutes ces formes (géométriques, psychédéliques, fleurit, rétro…), bref, il se portera sur toutes les peaux, et dans toutes ses versions. De la tunique, à la jupe, en passant par la microrobe ou le kimono.

On craque sur ce modèle signé «Maille demoiselle» et sorti tout droit du sentier parisien.

En version kimono minirobe, on l’adopte pour la soirée du nouvel an 2020, en superposant le vêtement: avec un col roulé et un jean slim. Pour les moins frileuses : avec juste un collant et des bottes. On peut se le faire offrir aussi par son fiancé accompagné de jolie ecard de nouvel an ...

Puisque le mois de mai voit les premières fleurs et rayons de soleil arriver, faites tomber le pantalon et portez la petite robe avec des ballerines et un leggings noir !

Pratique, deux fines bandes noires sont présentes de chaque côté de la robe afin d’affiner la silhouette. On marquera sa taille avec la petite ficelle à nouer. Tout ceci à petit prix puisque le vêtement ne coûte que 99€ !



Boutique Black and white, place Grand-Saint-Jean 2, 1003 Lausanne. (robe en polyester).